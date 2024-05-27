Райнхарт о 4:5 с «Рейнджерс»: «Можно сказать, что «Флорида» доминировала, но нужно учесть и наши ошибки. Есть что улучшить в игре»
Сэм Райнхарт высказался о поражении «Флориды» от «Рейнджерс» в 3-м матче серии.
«Пантерс» уступили клубу из Нью-Йорка (4:5 ОТ, 1-2) в третьем матче финала Восточной конференции.
«Проигрывать в одну шайбу всегда обидно. Можно сказать, что мы доминировали, но нужно учесть и наши ошибки, которые привели к их голам.
Безусловно, нам есть что улучшить в нашей игре», – сказал форвард южан, сделавший дубль.
«Флорида» уступила «Рейнджерс» (4:5 ОТ) в 3-м матче. Счет по броскам в сторону ворот – 108:44 (41:10 – в 3-м периоде), в створ – 37:23