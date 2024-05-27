Форвард «Рейнджерс» Гудроу забил 6 голов в 13 играх плей-офф НХЛ. В регулярке – 4 шайбы в 80 матчах

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Барклай Гудроу Хоккей

Барклай Гудроу забил больше голов в плей-офф, чем в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» отметился дублем в третьем матче серии против «Флориды» в финале Восточной конференции.

Барклай Гудроу забросил шайбы в первом и вторым периодах, причем второй гол – при игре его команды в меньшинстве.

Оформив дубль в матче, Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф.

Всего на его счету теперь 8 (6+2) баллов в 13 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате форвард забил 4 гола в 80 матчей, отметившись 12 (4+8) очками за результативность.

4 комментария
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Эхо тампы
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Гудроу и Лафреньер сегодня просто герои города Нью-Йорка!!!👏🗽
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