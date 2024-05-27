Форвард «Рейнджерс» Гудроу забил 6 голов в 13 играх плей-офф НХЛ. В регулярке – 4 шайбы в 80 матчах
Барклай Гудроу забил больше голов в плей-офф, чем в регулярном чемпионате НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» отметился дублем в третьем матче серии против «Флориды» в финале Восточной конференции.
Барклай Гудроу забросил шайбы в первом и вторым периодах, причем второй гол – при игре его команды в меньшинстве.
Оформив дубль в матче, Гудроу забил пятый и шестой голы в текущем плей-офф.
Всего на его счету теперь 8 (6+2) баллов в 13 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
В регулярном чемпионате форвард забил 4 гола в 80 матчей, отметившись 12 (4+8) очками за результативность.