Бантинг о поражении Канады от Швейцарии: «Отстойно, что в итоге все сводится к конкурсу мастерства. При игре 5 на 5 мы доминировали, думаю»

Майкл Бантинг высказался о поражении сборной Канады от Швейцарии на ЧМ по хоккею.

Канадцы уступили швейцарцам (2:3 Б) в полуфинале.

«Думаю, что при игре 5 на 5 мы доминировали. Отстойно, что в итоге все сводится к конкурсу мастерства, но нужно отдать должное швейцарцам.

Они провели великолепный матч. Эта команда обладает высококлассным нападением. Мы сумели остановить их при игре 5 на 5, но и они сыграли надежно в своей зоне», – сказал форвард сборной и «Питтсбурга».