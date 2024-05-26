Бантинг о поражении Канады от Швейцарии: «Отстойно, что в итоге все сводится к конкурсу мастерства. При игре 5 на 5 мы доминировали, думаю»

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Майкл Бантинг Хоккей

Майкл Бантинг высказался о поражении сборной Канады от Швейцарии на ЧМ по хоккею.

Канадцы уступили швейцарцам (2:3 Б) в полуфинале. 

«Думаю, что при игре 5 на 5 мы доминировали. Отстойно, что в итоге все сводится к конкурсу мастерства, но нужно отдать должное швейцарцам. 

Они провели великолепный матч. Эта команда обладает высококлассным нападением. Мы сумели остановить их при игре 5 на 5, но и они сыграли надежно в своей зоне», – сказал форвард сборной Канады и «Питтсбурга». 

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