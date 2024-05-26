Макдэвид в 4-й раз в этом плей-офф остался без очков. У него 1 бросок и «минус 1» за 24:29 во 2-м матче с «Далласом»

Коннор Макдэвид в 4-й раз в этом плей-офф остался без очков.

« » уступил « » во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1).

Капитан «Ойлерс» (24:29 – второе время среди полевых игроков команды, 2:42 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ.

В активе форварда 23 (3+20) очка в 14 играх в текущем плей-офф. Игра без результативных действий стала для него 4-й в этом розыгрыше.