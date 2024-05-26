Макдэвид в 4-й раз в этом плей-офф остался без очков. У него 1 бросок и «минус 1» за 24:29 во 2-м матче с «Далласом»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид в 4-й раз в этом плей-офф остался без очков.

«Эдмонтон» уступил «Далласу» во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (1:3, 1-1). 

Капитан «Ойлерс» (24:29 – второе время среди полевых игроков команды, 2:42 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ. 

В активе форварда 23 (3+20) очка в 14 играх в текущем плей-офф. Игра без результативных действий стала для него 4-й в этом розыгрыше. 

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5 комментариев
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Всё норм, продолжать в том же духе!
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ему нужно просто не давать играть,желательно без грубостей.
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25 минут игрового времени - машина просто, бросал бы еще почаще за это время. Игру взяли в гостях и отлично.
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Упс.. 😱
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Проваливает плей-офф. Хотя тот же Пэнэрин с такими показателями был бы главный фаворит на Конн Смайт по мнению здешних юзеров.
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