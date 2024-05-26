Светлов о Швеции и 3:7 от Чехии: «Была лучшей в чистом мастерстве в гладком турнире, но в плей-офф без характера – никуда. Даже в Кубке Стэнли у многих шведов почему-то уходит спортивная злость»
Сергей Светлов оценил вылет сборной Швеции с ЧМ-2024.
В полуфинале скандинавы проиграли Чехии (3:7).
– Никто не ожидал, что в полуфинале Чехия не заметит шведов!
– Проблемы Швеции с кубковой психологией становятся хроническими. В чистом мастерстве в гладком турнире шведы были лучшими, но в плей-офф без характера – никуда.
В четвертьфинале шведы с трудом прошли финнов, еще одну команду, разочаровавшую на этом турнире. Уже тогда стало понятно, что у «трех корон» проблемы. Чехи это подтвердили.
Кстати, даже в плей-офф НХЛ у многих шведов почему-то уходит спортивная злость. Последний пример – «Ванкувер», в котором у тренеров были вопросы прежде всего к шведским легионерам, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.