Александр Пашков: «Динамо» идет ва-банк. Впервые за последние годы команда воспринимается как фаворит. Кудашов начнет уже 4-й сезон, надо давать быстрый результат»

Александр Пашков надеется, что голкиперы «Динамо» сделают большой шаг вперед.

– Приобретая дорогостоящих Сергеева и Слепышева, «Динамо» одновременно сохраняет всех лидеров, кроме Миронова, и приближается к потолку зарплат. Болельщиков клуба ждет интригующий сезон?

– Думаю, в определенной степени можно говорить о том, что «Динамо» идет ва-банк – и по составу, и, наверное, по бюджету. Наверное, впервые за последние годы наша команда воспринимается как фаворит – как минимум чемпионата Москвы. Особенно если учесть явное ослабление прежнего лидера ЦСКА.

начнет в «Динамо» уже четвертый сезон. Чувствуется определенное давление этого времени, тренеру надо давать быстрый результат.

– и « » – уже не конкуренты?

– Сезон покажет. Но трансферная политика ЦСКА вызывает у меня непонимание – еще с тех пор, как армейцы Москвы год назад упустили вратаря Рейдеборна, который принес им Кубок Гагарина.

В отличие от ЦСКА «Спартак» не на спаде. Там две прогрессирующие группы – игроков и тренеров. Но объективно по своим кадровым возможностям красно-белые смотрятся слабее бело-голубых.

– Видите ли слабые места у «Динамо»?

– Тут ничего нового – одна позиция вызывает вопросы. Будем надеяться, что большой шаг вперед сделают те голкиперы, которые провели в « » последний сезон.

А задача найти на рынке сильного голкипера-новичка в нынешних условиях, на мой взгляд, крайне сложная, – сказал олимпийский чемпион .