Григоренко об игре Задорова в плей-офф: «Его шайбы с нулевого угла выглядели ярко, он мощно выступал. Думаю, в «Ванкувере» его оценили»

Михаил Григоренко высказался об игре Никиты Задорова в плей-офф НХЛ.

– Во втором раунде удивил ваш друг ?

– Задор меня никогда не удивляет! Я его знаю с детских лет. Бомбардирских навыков от него никто не ожидал, но он забросил четыре шайбы, набрал восемь очков. Его шайбы с нулевого угла выглядели ярко.

Но « » не хватило голов от других ребят, чтобы пройти дальше.

Задорову после перехода из «Калгари» повезло найти свою команду. Он набрал форму, накатил к плей-офф и мощно выступал. Думаю, в «Кэнакс» его оценили, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.