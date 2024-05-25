Третьяк о Воробьеве в ЦСКА: «Ждем от него результата. Хочется, чтобы он пошел по пути Разина. Показал, что может работать как с молодыми игроками, так и с опытными»

Владислав Третьяк высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

– Что ждете от прихода на пост главного тренера армейцев ?

– Он опытный тренер, несколько лет работал в системе сборной, становился чемпионом с «Магниткой». Мы ждем от него результата.

Хочется, чтобы он пошел по пути . И показал, что действительно может работать как с молодыми игроками, так и с опытными. Для Воробьева это будет большим экзаменом.

Само приглашение тренировать – уже большое доверие. Посмотрим, как он справится со своими задачами, и пожелаем удачи, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.