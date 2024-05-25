Третьяк о Воробьеве в ЦСКА: «Ждем от него результата. Хочется, чтобы он пошел по пути Разина. Показал, что может работать как с молодыми игроками, так и с опытными»

Теги ЦСКА ФХР Илья Воробьев Владислав Третьяк КХЛ Андрей Разин Хоккей

Владислав Третьяк высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

– Что ждете от прихода на пост главного тренера армейцев Ильи Воробьева?

– Он опытный тренер, несколько лет работал в системе сборной, становился чемпионом с «Магниткой». Мы ждем от него результата.

Хочется, чтобы он пошел по пути Разина. И показал, что действительно может работать как с молодыми игроками, так и с опытными. Для Воробьева это будет большим экзаменом.

Само приглашение тренировать ЦСКА – уже большое доверие. Посмотрим, как он справится со своими задачами, и пожелаем удачи, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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3 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему то мне кажется что он провалится ....
Я тоже не верю в Воробьева. У армейцев собирается новый коллектив и навряд ли этот деятель сможет поставить ему нормальную игру.
+1
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Почему то мне кажется что он провалится ....
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Ответ Sergey 221
Я тоже не верю в Воробьева. У армейцев собирается новый коллектив и навряд ли этот деятель сможет поставить ему нормальную игру.
Не просто новый коллектив.
По ощущениям похоже что собирают "с мира по нитке".
Из команды ушли взрослые лидеры.
Очень большой вопрос попадут ли в плей-офф.
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