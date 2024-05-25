Третьяк о Воробьеве в ЦСКА: «Ждем от него результата. Хочется, чтобы он пошел по пути Разина. Показал, что может работать как с молодыми игроками, так и с опытными»
Владислав Третьяк высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.
– Что ждете от прихода на пост главного тренера армейцев Ильи Воробьева?
– Он опытный тренер, несколько лет работал в системе сборной, становился чемпионом с «Магниткой». Мы ждем от него результата.
Хочется, чтобы он пошел по пути Разина. И показал, что действительно может работать как с молодыми игроками, так и с опытными. Для Воробьева это будет большим экзаменом.
Само приглашение тренировать ЦСКА – уже большое доверие. Посмотрим, как он справится со своими задачами, и пожелаем удачи, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
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