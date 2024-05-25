Владислав Третьяк: «Если Бобровский – это кот, то Плешков – котенок, который все время ищет шайбу, постоянно в движении. Достойный представитель русской школы» 

Владислав Третьяк сравнил Артема Плешкова и Сергея Бобровского.

– чуть было не побил ваш вечный рекорд по сухим матчам подряд. Вы были бы рады, если бы рекорд пал?

– Я всегда новому рекорду рад, они существуют для того, чтобы их били. Я готов, чтобы побили все мои рекорды, лишь бы у России, у сборной нашей, победы были.

Плешков – молодец, очень понравился мне в «Лига Ставок Большом Туре» сборной «России 25». Он не такого большого роста, как Бобровский, но тоже постоянно в движении. Если Бобровский – это кот, то Плешков – это котенок, который все время ищет шайбу.

Он действительно очень стабильно играл. Достойный представитель русской школы, пусть прогрессирует дальше. Есть надежда на то, что он и в будет хорошо играть. Дай бог ему удачи и здоровья, – сказал президент ФХР.