Владислав Третьяк: «Если Бобровский – это кот, то Плешков – котенок, который все время ищет шайбу, постоянно в движении. Достойный представитель русской школы» 

Теги СКА Флорида Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк сравнил Артема Плешкова и Сергея Бобровского.

Артемий Плешков чуть было не побил ваш вечный рекорд по сухим матчам подряд. Вы были бы рады, если бы рекорд пал?

– Я всегда новому рекорду рад, они существуют для того, чтобы их били. Я готов, чтобы побили все мои рекорды, лишь бы у России, у сборной нашей, победы были. 

Плешков – молодец, очень понравился мне в «Лига Ставок Большом Туре» сборной «России 25». Он не такого большого роста, как Бобровский, но тоже постоянно в движении. Если Бобровский – это кот, то Плешков – это котенок, который все время ищет шайбу. 

Он действительно очень стабильно играл. Достойный представитель русской школы, пусть прогрессирует дальше. Есть надежда на то, что он и в СКА будет хорошо играть. Дай бог ему удачи и здоровья, – сказал президент ФХР.

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