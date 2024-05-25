Панарин вышел на чистое 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Козлова
Артемий Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.
Форвард «Рейнджерс» набрал 1 (0+1) балл во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:1 ОТ, 1-1).
Теперь на счету Артемия Панарина 58 (20+38) очков в 69 играх плей-офф НХЛ в карьере.
Он превзошел достижение Вячеслава Козлова (37 ассистов) и вышел на чистое 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.
11-е место занимает Евгений Кузнецов (40). Рекордсмен – Сергей Федоров (124).