Панарин сделал передачу во 2-м матче с «Флоридой». У него 3 броска, 2 хита и «+1» за 26:25 – 2-е время в «Рейнджерс»

Артемий Панарин сделал передачу во 2-м матче с «Флоридой».

Форвард «Рейнджерс» ассистировал при первой шайбе команды во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:1 ОТ, 1-1).

В активе россиянина 12 (4+8) очков в 12 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Панарин (26:25 – 2-е время среди полевых игроков « », 4:52 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 2 потери.