Экблад про 1:2 с «Рейнджерс»: «Обидно уступать в овертайме, но счет 1-1 после игр на выезде. Мы не думали, что выиграем все матчи в серии»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Аарон Экблад Хоккей

Аарон Экблад высказался о поражении «Флориды» от «Рейнджерс» во 2-й игре серии.

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в финале Восточной конференции Кубка Стэнли, обыграв «Пантерс» (2:1 ОТ, 1-1). 

«Обидно уступать в овертайме, но в итоге счет 1-1 после игр на выезде. Они задали взрывной темп, и мы этого ожидали. Мы уступили в очень напряженном матче. Теперь двинемся дальше. 

Мы не думали, что выиграем все матчи в этой серии. Они были хорошо готовы к этой игре. Мы поедем домой и перезагрузимся», – сказал защитник южан. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий