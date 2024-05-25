Экблад про 1:2 с «Рейнджерс»: «Обидно уступать в овертайме, но счет 1-1 после игр на выезде. Мы не думали, что выиграем все матчи в серии»

Аарон Экблад высказался о поражении «Флориды» от «Рейнджерс» во 2-й игре серии.

Клуб из Нью-Йорка сравнял счет в финале Восточной конференции Кубка Стэнли, обыграв «Пантерс» (2:1 ОТ, 1-1).

«Обидно уступать в овертайме, но в итоге счет 1-1 после игр на выезде. Они задали взрывной темп, и мы этого ожидали. Мы уступили в очень напряженном матче. Теперь двинемся дальше.

Мы не думали, что выиграем все матчи в этой серии. Они были хорошо готовы к этой игре. Мы поедем домой и перезагрузимся», – сказал защитник южан.