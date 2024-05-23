Прохор Полтапов: «Из ЦСКА уходит много лидеров, моя задача – стать одним из них. Но это будет хрень, если гнаться за статистикой, а не на команду работать»

Прохор Полтапов рассказал о задаче стать одним из лидеров ЦСКА.

– Какой вызов вы готовите себе на сезон-2024/25?

– Из состава ЦСКА уходит много наших легенд, настоящих лидеров.

Наверное, моя задача – стать одним из них. Пробиться в топ-6. Более стабильно закрепиться в основе.

– Важно ли прокачивать свою статистику? Задайтесь целью – набрать 50 очков за сезон. Чтобы рос ваш статус как игрока.

– Конечно же, этого сильно хочется. Но нельзя забывать про командные действия. И про результат всего коллектива.

Если ты уже перешел эту грань, когда за статистикой гонишься, а не на команду работаешь, то это будет полная хрень.

– О чем вы уже поговорили с новым главным тренером ЦСКА Ильей Воробьевым?

– Главная мысль, что я должен играть как в плей-офф того, чемпионского 2023 года. Это был единственный посыл.

Воробьеву нужен именно такой игрок. А не непонятно кто, – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.