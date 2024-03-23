Евгений Свечников: «Не смотрю плей-офф Кубка Гагарина, мне это неинтересно. Смотрю НХЛ в свободное время»

Теги Ак Барс НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников признался, что не смотрит матчи Кубка Гагарина.

– Следишь ли ты за остальными сериями в Кубке Гагарина? Какая пара команд впечатляет по игре больше всего?

– Если честно, никакая. Я не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно.

Смотрю в свободное время матчи НХЛ, слежу за результатами. Переживаю сейчас за «Детройт». Они бьются на «Востоке» за восьмое место, хочу, чтобы попали в плей-офф, – сказал форвард «Ак Барса».

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30 комментариев
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🤡, тебе и играть в плей-офф неинтересно было. Приехал по лёгкому деньжат срубить, шабашник.
+63
-8
+55
Это который ни одному клубу НХЛ не нужен был?
+42
-7
+35
хоть бы соврал для. приличия....а так плюёт в колодец откуда воду пьет
+24
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+19
Ответ Bratsk Bruins
Это который ни одному клубу НХЛ не нужен был?
это тот, который провел пару лет в лучшей лиге мира и переживает за команду в которой он хоть и немного, но поиграл
+30
-13
+17
А по мне в этом году очень интересный плей-офф
+18
-1
+17
А Мне не интересно его мнение
+15
-1
+14
Ответ zhurr
Он еще Овечкину же должен там что-то сделать, были обещания))
Он только и может делать, что языком трепать)
+14
-1
+13
Ответ Вадим Абдуллин
это тот, который провел пару лет в лучшей лиге мира и переживает за команду в которой он хоть и немного, но поиграл
вот именно, что провел. посредственность даже по меркам кхл
+11
-1
+10
Ответ garazhkucherova
Пытался сейчас первый раз в жизни посмотреть плей-офф КХЛ, очень было интересно Ромкино лицо после вылета посмотреть. А нет, не показывают по телевизору
Странно. Я на телевизоре смотрю
+9
0
+9
Да ты Женя и за Ак Барс без особого интереса сыграл. Че скрывать то уж, зачем приехал непонятно
+7
0
+7
Ответ Angryslon
🤡, тебе и играть в плей-офф неинтересно было. Приехал по лёгкому деньжат срубить, шабашник.
Он еще Овечкину же должен там что-то сделать, были обещания))
+7
-1
+6
Ответ garazhkucherova
Пытался сейчас первый раз в жизни посмотреть плей-офф КХЛ, очень было интересно Ромкино лицо после вылета посмотреть. А нет, не показывают по телевизору
включил Кинопоиск на телевизоре, все показывают
+5
0
+5
Пытался сейчас первый раз в жизни посмотреть плей-офф КХЛ, очень было интересно Ромкино лицо после вылета посмотреть. А нет, не показывают по телевизору
+9
-6
+3
Просто где Свечников и где Автомобилист
+3
0
+3
Ответ TBFTT
Комментарий скрыт
да ладно если он.....что говорить дермо оно везде одинаковое
+3
0
+3
Ответ Ми Ша
НХЛ это лига о которой мечтает каждый уважающий себя хоккеист. Российским хоккейным болельщикам ничего другого не остаётся как смотреть КХЛ. Даже футбольные болелы имеют возможность смотреть трансляции зарубежных чемпионатов на доступных тв каналах.С хоккеем всё иначе, НХЛ можно посмотреть только через ip-tv или интернет и плюс разница во времени играет не в пользу. К тому же лига не хочет сравнения Лады Приоры с Ford Focus(как минимум)
ты бредишь? я в вк
бесплатно, что нхл, что нба смотрю
+4
-1
+3
Смотри НХЛ, тебе там не играть ибо слабоват для этого. Да и в КХЛ ты нечего не показал.
+3
-1
+2
Ответ askmi13
Да ты Женя и за Ак Барс без особого интереса сыграл. Че скрывать то уж, зачем приехал непонятно
За деньгами.
+2
0
+2
Ответ askmi13
Да ты Женя и за Ак Барс без особого интереса сыграл. Че скрывать то уж, зачем приехал непонятно
за легкой денежкой
+2
0
+2
потухшая свеча
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его мнение, имеет право. но все же КХЛ должна его наказать, потому что игрок на действующем контракте должен высказываться уважительно
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Как непатриотично рассуждаешь, дорогой.
До НХЛ, конечно, не дотягиваешь, но...
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Нап с 60 очками за картеру, а чего добились мы?
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Ответ HockeyMan
Странно. Я на телевизоре смотрю
Там третий матч показывают. Походу при пустых трибунах играют.
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Ответ Сергей Марков
Там третий матч показывают. Походу при пустых трибунах играют.
Со зрителями
0
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0
Ответ Ми Ша
НХЛ это лига о которой мечтает каждый уважающий себя хоккеист. Российским хоккейным болельщикам ничего другого не остаётся как смотреть КХЛ. Даже футбольные болелы имеют возможность смотреть трансляции зарубежных чемпионатов на доступных тв каналах.С хоккеем всё иначе, НХЛ можно посмотреть только через ip-tv или интернет и плюс разница во времени играет не в пользу. К тому же лига не хочет сравнения Лады Приоры с Ford Focus(как минимум)
да интернет сейчас в любой точке России есть, а любой телевизор с браузером и приложениями
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