Евгений Свечников: «Не смотрю плей-офф Кубка Гагарина, мне это неинтересно. Смотрю НХЛ в свободное время»

Евгений Свечников признался, что не смотрит матчи Кубка Гагарина.

– Следишь ли ты за остальными сериями в Кубке Гагарина? Какая пара команд впечатляет по игре больше всего?

– Если честно, никакая. Я не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно.

Смотрю в свободное время матчи НХЛ, слежу за результатами. Переживаю сейчас за «Детройт». Они бьются на «Востоке» за восьмое место, хочу, чтобы попали в плей-офф, – сказал форвард «Ак Барса».