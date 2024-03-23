Евгений Свечников: «Не смотрю плей-офф Кубка Гагарина, мне это неинтересно. Смотрю НХЛ в свободное время»
Евгений Свечников признался, что не смотрит матчи Кубка Гагарина.
– Следишь ли ты за остальными сериями в Кубке Гагарина? Какая пара команд впечатляет по игре больше всего?
– Если честно, никакая. Я не смотрю плей-офф Кубка Гагарина. Мне это неинтересно.
Смотрю в свободное время матчи НХЛ, слежу за результатами. Переживаю сейчас за «Детройт». Они бьются на «Востоке» за восьмое место, хочу, чтобы попали в плей-офф, – сказал форвард «Ак Барса».
бесплатно, что нхл, что нба смотрю
До НХЛ, конечно, не дотягиваешь, но...