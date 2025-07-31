Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за продажу 5 поддельных билетов на матч «Авангард» – «Локомотив» за 9500 рублей. Он сделал их в мобильном фоторедакторе
Жителю Омска грозит тюремный срок за продажу фальшивых билетов на хоккей.
30-летний житель Омска предстанет перед судом за продажу поддельных билетов на матч «Авангарда» и «Локомотива» в рамках Кубка Гагарина.
По данным следствия, 21 апреля 2025 года мужчина с помощью телефона и фоторедактора создал пять поддельных электронных билетов, которые продал через специальное приложение. В результате он выручил 9500 рублей.
На суде обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Тем не менее, за мошенничество по ч. 2 ст. 159 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «МК в Омске»
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