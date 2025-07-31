Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за продажу 5 поддельных билетов на матч «Авангард» – «Локомотив» за 9500 рублей. Он сделал их в мобильном фоторедакторе

Жителю Омска грозит тюремный срок за продажу фальшивых билетов на хоккей.

30-летний житель Омска предстанет перед судом за продажу поддельных билетов на матч «Авангарда » и «Локомотива » в рамках Кубка Гагарина.

По данным следствия, 21 апреля 2025 года мужчина с помощью телефона и фоторедактора создал пять поддельных электронных билетов, которые продал через специальное приложение. В результате он выручил 9500 рублей.

На суде обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Тем не менее, за мошенничество по ч. 2 ст. 159 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.