Батрак о селекции «Спартака»: «Сохранили костяк, тренера, приобрели сильных легионеров и игроков как для глубины состава, так и на перспективу. Ставлю красно-белым пятерку»

Артем Батрак оценил работу «Спартака» на трансферном рынке в это межсезонье.

«Спартак» сохранил костяк, тренера сохранил, а из тех, кто ушел, я думаю, что прямо не хватать будет только Анселя Галимова и Андрея Локтионова . Они играли важную роль в команде.

Локтионов в большинстве действовал на пятаке, Галимов классно играл в третьей-четвертой тройках, в меньшинстве здорово действовал. Сейчас Галимов без контракта – если вдруг он останется в «Спартаке », я бы вообще сказал, что серьезных потерь минимум.

В обмен на вратаря Дмитрия Куликова из «Динамо» пришел Никита Буруянов – хороший, крепкий игрок для «Спартака».

«Спартак» забрал из «Витязя» Воробьева и Ярового, молодых хоккеистов, которые уже имеют опыт выступлений в КХЛ . Это креативные нападающие, а «Спартак» и креатив сильно подходят друг другу.

Возвращение Джозефа Кина, скорее всего, было для того, чтобы как-то сделать более глубокую линию обороны, Потому что защитников, очевидно, «Спартаку» не хватало. К тому же защитников опытных, это я видел в прошлом сезоне.

Приход Никиты Коростелева, это вообще прям здорово, замечательно. Лукас Локхарт сможет выполнять любую роль, которую ему предложил Алексей Жамнов, он серьезно поможет команде своим опытом. А еще Нэйтан Тодд – это один из четверки хоккеистов, тащившей «Салават Юлаев».

В итоге «Спартак» мало кого потерял, зато приобрел сильных легионеров и игроков как для глубины состава, так и на перспективу. Поэтому ставлю красно-белым пятерку», – написал комментатор Артем Батрак.