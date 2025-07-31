«Баффало» продлил контракт с вратарем Леви на 2 года. Кэпхит – 812 500 долларов

Девон Леви продлил контракт с «Баффало».

Клуб НХЛ объявил о подписании нового соглашения с 23-летним вратарем, находившимся в статусе ограниченно свободного агента. Контракт рассчитан на два года, кэпхит составит 812 500 долларов.

В сезоне-2024/25 Леви провел 9 матчей в НХЛ и пропустил 33 гола, коэффициент надежности составил 4,12. В раках АХЛ на счету канадца 42 игры и 92 пропущенные шайбы.