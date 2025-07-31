Андрей Коваленко в футболке «Народного фронта» с надписью «Команда Путина» встретился с детьми-хоккеистами в Орле. Говорили о патриотизме и ценностях спорта

Андрей Коваленко встретился с юными хоккеистами в Орле.

Олимпийский чемпион 1992 года провел встречу с воспитанниками спортивной школы «Ледовое поколение». Коваленко приехал в футболке «Народного фронта» с надписью «Команда Путина» – он является экспертом общественного движения.

Как пишет «Орловский вестник», экс-хоккеист поделился с юными спортсменами секретами своего успеха. Они также обсуждали важность характера и ежедневной работы над собой, патриотизм и ценности большого спорта.

«Настоящее поколение хоккеистов больше воспитано на Саше Овечкине, Илюхе Ковальчуке. Мы с Пашей Дацюком немножко постарше, но тем не менее, ребята знают, узнают и, самое главное, внимательно слушают. Ну, а наша задача – показать своим примером, что хоккей – неотъемлемая часть жизни», – сказал Коваленко.

Фото: кадр из видео «Россия 1 – Орел»