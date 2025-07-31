Директор клуба «СКА-Звезда» Солянкин: «Плохо, когда главная команда СКА выдергивает звездочек из других команд. Это ослабляет интерес ребят и конкуренцию»

В школе «СКА-Звезда» назвали минусы приглашения молодых игроков из других команд.

Спортивный директор клуба «СКА-Звезда» Игорь Солянкин подчеркнул, что система СКА в юниорском хоккее построена на строгой вертикали, где старшие команды имеют первоочередное право выбора самых перспективных игроков из всех школ и клубов, входящих в систему.

«С одной стороны, это хорошо: сильнейшие получают шанс на дальнейший рост. Плохо другое: когда главная команда СКА начинает звездочек выдергивать из других команд. Это ослабляет конкуренцию и интерес самих ребят», – сказал Солянкин.