Нападающая «Сахалина» Братищева считает, что нужно ломать стереотип о хоккее как чисто мужском виде спорта: «У женщин нет таких силовых приемов, но мы тоже можем придумывать нестандартные решения»

Оксана Братищева рассказала об отличиях женского хоккея от мужского.

Хоккеистка считает, что что бытующее мнение в России о хоккее как чисто мужском виде спорта, необходимо ломать. Она считает, что в скором времени ситуация изменится, и матчи женских команд будут собирать полные стадионы.

«В детстве я занималась художественной гимнастикой. И как-то родители забрали меня с тренировки, и мы поехали за братом, который занимался хоккеем. Я посмотрела, мне понравилось, и я сказала, что тоже хочу ходить на хоккей

Сейчас у нас самый ответственный и трудный период – сборы. Нужно набрать силы на сезон, и потом перед Новым годом будут еще одни сборы. На сборах время есть только на то, чтобы поесть и поспать, все остальное уходит на тренировки.

Приходите смотреть игры. Уверена, что всем очень понравится. Женский хоккей более эмоциональный. У нас нет таких силовых приемов, как у мужчин, но мы тоже можем потолкаться и придумывать нестандартные решения», – сказала нападающая женского «Сахалина» и участница Олимпиады-2022 в составе сборной России.