Билялетдинов о создании команды «Академия Динамо «Красная Машина Юниор»: «Это целиком и полностью дело Ротенберга. Как я понял, он сам нашел финансирование – это сродни подвигу»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал создание Романом Ротенбергом команды МХЛ.

Ранее член совета директоров «Динамо» Ротенберг сообщил , что команда «Академия Динамо «Красная Машина Юниор» вошла в состав МХЛ.

«Не всегда удается следить за МХЛ, но увидел, что в лигу приняли новые команды. Одна из них – «Красная Машина Юниор» – будет представлять мой родной клуб – «Динамо». Это конечно, целиком и полностью дело Романа Ротенберга. Ему доверили молодежный участок работы, и он за месяц собрал команду и заявил ее в МХЛ. Причем, как я понял, сам нашел финансирование. Что в наше время сродни подвигу.

Понятно, что сначала ребятам будет тяжело, это будет молодая команда, которая только дебютирует в лиге. Но лиха беда начало, это даст дополнительный импульс всей динамовской системе», – сказал бывший тренер «Ак Барса».