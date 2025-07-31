Кирилл Сафронов: «Ткачев – один из лучших игроков КХЛ. Когда шайба у него, это всегда опасный момент. Надеюсь, он усилит игру «Металлурга»

Кирилл Сафронов высказался о переходе Владимира Ткачева в «Металлург».

28 июля клуб объявил о подписании контракта с 29-летним форвардом, который ранее покинул «Авангард».

«Конечно, Ткачев – один из лучших игроков КХЛ . Мне всегда нравится смотреть за его игрой, даже когда он еще выступал за СКА.

Очень интересно, когда шайба находится у Ткачева, это всегда опасный момент. И даже несмотря на тяжелую травму, он выглядел очень неплохо в концовке прошлого сезона. Надеюсь, он усилит игру «Металлурга», – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.

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