Кирилл Сафронов: «Ткачев – один из лучших игроков КХЛ. Когда шайба у него, это всегда опасный момент. Надеюсь, он усилит игру «Металлурга»
Кирилл Сафронов высказался о переходе Владимира Ткачева в «Металлург».
28 июля клуб объявил о подписании контракта с 29-летним форвардом, который ранее покинул «Авангард».
«Конечно, Ткачев – один из лучших игроков КХЛ. Мне всегда нравится смотреть за его игрой, даже когда он еще выступал за СКА.
Очень интересно, когда шайба находится у Ткачева, это всегда опасный момент. И даже несмотря на тяжелую травму, он выглядел очень неплохо в концовке прошлого сезона. Надеюсь, он усилит игру «Металлурга», – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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