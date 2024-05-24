«Салават» продлил 35-летнего Хафизуллина на два года. Он стал лучшим защитником-бомбардиром команды в прошлой регулярке

Теги Салават Юлаев КХЛ Динар Хафизуллин Хоккей

«Салават Юлаев» и Динар Хафизуллин продлили контракт.

35-летний защитник подписал новое соглашение с клубом из Башкортостана на два года.

В прошедшем сезоне Динар Хафизуллин стал лучшим защитником-бомбардиром «Салавата Юлаева» в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 25 (4+21) очков при полезности «плюс 21» и среднем игровом времени 19:20.

В плей-офф хоккеист провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 21:31.

3 комментария
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Динар добротный защитник, очень хорошо! Но команде нужно усиливаются и приобрести хотябы двоих приличных оборонцев.
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А какие-нибудь трансферы на усиление стоит ждать? Или опять подбирать будем сбитых летчиков и вылетать от Адмирала в первом раунде?
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Ответ BertNiKK
А какие-нибудь трансферы на усиление стоит ждать? Или опять подбирать будем сбитых летчиков и вылетать от Адмирала в первом раунде?
Скорее от Амура)
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