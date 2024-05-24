«Салават» продлил 35-летнего Хафизуллина на два года. Он стал лучшим защитником-бомбардиром команды в прошлой регулярке
«Салават Юлаев» и Динар Хафизуллин продлили контракт.
35-летний защитник подписал новое соглашение с клубом из Башкортостана на два года.
В прошедшем сезоне Динар Хафизуллин стал лучшим защитником-бомбардиром «Салавата Юлаева» в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 25 (4+21) очков при полезности «плюс 21» и среднем игровом времени 19:20.
В плей-офф хоккеист провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 21:31.