«Салават» продлил 35-летнего Хафизуллина на два года. Он стал лучшим защитником-бомбардиром команды в прошлой регулярке

«Салават Юлаев» и Динар Хафизуллин продлили контракт.

35-летний защитник подписал новое соглашение с клубом из Башкортостана на два года.

В прошедшем сезоне стал лучшим защитником-бомбардиром « » в Фонбет чемпионате , набрав 25 (4+21) очков при полезности «плюс 21» и среднем игровом времени 19:20.

В плей-офф хоккеист провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 21:31.