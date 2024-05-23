Драйзайтль – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Шестеркин – 2-й, Макдэвид – 9-й, Бобровский – 10-й
Игорь Шестеркин включен в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».
ESPN опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.
Лидером этой версии списка стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Рейтинг выглядит следующим образом:
10. Сергей Бобровский («Флорида»);
9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
8. Мэттью Ткачак («Флорида»);
7. Уайтт Джонстон («Даллас»);
6. Миро Хейсканен («Даллас»);
5. Александр Барков («Флорида»);
4. Джейк Эттинджер («Даллас»);
3. Эван Бушар («Эдмонтон»);
2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).