Драйзайтль – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Шестеркин – 2-й, Макдэвид – 9-й, Бобровский – 10-й

Теги рейтинги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Игорь Шестеркин Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Мэттью Ткачак Джейк Эттинджер Миро Хейсканен Эван Бушар Уайтт Джонстон Хоккей

Игорь Шестеркин включен в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».

ESPN опубликовал рейтинг главных претендентов на выигрыш приза «Конн Смайт Трофи» как самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

Лидером этой версии списка стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Рейтинг выглядит следующим образом:

10. Сергей Бобровский («Флорида»);

9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

8. Мэттью Ткачак («Флорида»);

7. Уайтт Джонстон («Даллас»);

6. Миро Хейсканен («Даллас»);

5. Александр БарковФлорида»);

4. Джейк ЭттинджерДаллас»);

3. Эван Бушар («Эдмонтон»);

2. Игорь ШестеркинРейнджерс»);

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

9 комментариев
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Ткачук выиграет.
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За Бушара. Смотрю эту серию время от времени, Эван - просто лучший! И танкует и атакует!
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