Генменеджер «Нью-Джерси»: «Киф воспользуется всем, чему научился ранее, чтобы сделать команду претендентом на Кубок Стэнли»

Том Фицджералд объяснил назначение Шелдона Кифа главным тренером «Нью-Джерси».

«Это был воодушевляющий процесс для меня. Я встретился со многими квалифицированными кандидатами и услышал, насколько привлекательна для них эта должность.

Шелдон оказался на вершине моего списка, когда он стал доступен [после отставки из «Торонто»], и я был в восторге, когда он согласился стать частью того, что мы строим.

Он отличный коммуникатор, верит в наше сотрудничество и воспользуется всем, чему научился ранее, чтобы сделать команду претендентом на Кубок Стэнли», – сказал генеральный менеджер «Дэвилс» Том Фицджералд.

Киф назначен главным тренером «Нью-Джерси». Шелдона ранее уволили из «Торонто»