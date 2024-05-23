Генменеджер «Нью-Джерси»: «Киф воспользуется всем, чему научился ранее, чтобы сделать команду претендентом на Кубок Стэнли»

Теги Нью-Джерси Торонто Кубок Стэнли НХЛ Том Фицджералд Шелдон Киф Хоккей

Том Фицджералд объяснил назначение Шелдона Кифа главным тренером «Нью-Джерси».

«Это был воодушевляющий процесс для меня. Я встретился со многими квалифицированными кандидатами и услышал, насколько привлекательна для них эта должность.

Шелдон оказался на вершине моего списка, когда он стал доступен [после отставки из «Торонто»], и я был в восторге, когда он согласился стать частью того, что мы строим.

Он отличный коммуникатор, верит в наше сотрудничество и воспользуется всем, чему научился ранее, чтобы сделать команду претендентом на Кубок Стэнли», – сказал генеральный менеджер «Дэвилс» Том Фицджералд.

Киф назначен главным тренером «Нью-Джерси». Шелдона ранее уволили из «Торонто»

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2 комментария
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А чему он научился то в итоге, со звёздной командой вылетать в начальных раундах
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