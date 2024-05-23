Киф назначен главным тренером «Нью-Джерси». Шелдона ранее уволили из «Торонто»

Теги Нью-Джерси Торонто НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф возглавил «Нью-Джерси».

«Девилз» объявили о назначении 43-летнего специалиста на пост главного тренера.

Шелдон Киф стал 22-м главным тренером в истории клуба.

В «Нью-Джерси» он сменит Трэвиса Грина, который возглавлял команду в регулярном чемпионате после отставки Линди Раффа. В этом сезоне «Девилз» не вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

Киф ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера «Торонто».

Он работал в канадском клубе с 2019 года и за пять сезонов лишь один раз прошел дальше первого раунда Кубка Стэнли.

2 комментария
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Странно назначение, ну хотя у них сейчас тренерский кризис новых сильных нету. Одни старые волки ходят из клуба в клуб по кругу.
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the championship hopes just disappearing
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