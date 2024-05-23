Киф назначен главным тренером «Нью-Джерси». Шелдона ранее уволили из «Торонто»

Шелдон Киф возглавил «Нью-Джерси».

«Девилз» объявили о назначении 43-летнего специалиста на пост главного тренера.

Шелдон Киф стал 22-м главным тренером в истории клуба.

В « » он сменит Трэвиса Грина, который возглавлял команду в регулярном чемпионате после отставки Линди Раффа. В этом сезоне «Девилз» не вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

Киф ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера « ».

Он работал в канадском клубе с 2019 года и за пять сезонов лишь один раз прошел дальше первого раунда Кубка Стэнли.