Лавиолетт о хет-трике Крайдера: «Монструозный третий период в его исполнении. Он взял дело в свои руки»

Питер Лавиолетт высказался о хет-трике Криса Крайдера в 6-м матче с «Каролиной».

Форвард « » был признан первой звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (5:3, 4-2).

Он забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3.

«Просто монструозный третий период в его исполнении. Он взял дело в свои руки и справился с этим.

Играет команда, но в конце концов, нам нужны были голы. Сегодня вечером он их обеспечил», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.