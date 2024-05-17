Лавиолетт о хет-трике Крайдера: «Монструозный третий период в его исполнении. Он взял дело в свои руки»
Питер Лавиолетт высказался о хет-трике Криса Крайдера в 6-м матче с «Каролиной».
Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (5:3, 4-2).
Он забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3.
«Просто монструозный третий период в его исполнении. Он взял дело в свои руки и справился с этим.
Играет команда, но в конце концов, нам нужны были голы. Сегодня вечером он их обеспечил», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.
не каждый день увидишь хет-трик за 9 минут 💪💪
Вроде дольше всех в клубе.
С чего вообще Трубу наделили подобным статусом?