Лавиолетт о хет-трике Крайдера: «Монструозный третий период в его исполнении. Он взял дело в свои руки»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Крис Крайдер Хоккей

Питер Лавиолетт высказался о хет-трике Криса Крайдера в 6-м матче с «Каролиной».

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (5:3, 4-2). 

Он забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3.

«Просто монструозный третий период в его исполнении. Он взял дело в свои руки и справился с этим.

Играет команда, но в конце концов, нам нужны были голы. Сегодня вечером он их обеспечил», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка. 

6 комментариев
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Может быть следующий капитан синих рубашек. Парень с характером и самый лучший в лиге по игре на пятаке.
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полностью согласен!
не каждый день увидишь хет-трик за 9 минут 💪💪
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Тут и добавить нечего к словам тренера, кроме восхищения Крисом! Что называется дал жару…🔥
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Ответ Алла Борисова
Может быть следующий капитан синих рубашек. Парень с характером и самый лучший в лиге по игре на пятаке.
Вопрос один.. Почему до сих пор он не капитан?
Вроде дольше всех в клубе.
С чего вообще Трубу наделили подобным статусом?
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Ответ vel
Вопрос один.. Почему до сих пор он не капитан? Вроде дольше всех в клубе. С чего вообще Трубу наделили подобным статусом?
Трубу вообще брали, как игрока для большинства, никто не думал, что Фокс так раскроется. Поэтому контракт Трубы сейчас кажется таким ужасным в плане цена-качество. Но во всех интервью говорят, что Джейкоб настоящий лидер и в раздевалке и в целом по жизни. И игроки и персонал сколько не читал все его выделяют. Недаром в этом году он даже получил приз Марка Мессье от лиги.
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