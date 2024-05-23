Федор Канарейкин: «ЧМ не вызывает особого внимания, влияет отсутствие России. Болельщики потеряли интерес, а сам турнир сильно потерял в качестве»
Федор Канарейкин высказался об интересе к ЧМ по хоккею-2024.
– Приличная часть турнира уже позади.
– Что удается, то смотрю. Но вообще чемпионат не вызывает особого внимания. Конечно, влияет отсутствие нашей сборной.
Если вы заметили, все болельщики потеряли интерес к чемпионату мира. А сам турнир сильно потерял в качестве, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.