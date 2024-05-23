Федор Канарейкин: «ЧМ не вызывает особого внимания, влияет отсутствие России. Болельщики потеряли интерес, а сам турнир сильно потерял в качестве»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Федор Канарейкин ЧМ по хоккею Хоккей

Федор Канарейкин высказался об интересе к ЧМ по хоккею-2024.

– Приличная часть турнира уже позади. 

– Что удается, то смотрю. Но вообще чемпионат не вызывает особого внимания. Конечно, влияет отсутствие нашей сборной.

Если вы заметили, все болельщики потеряли интерес к чемпионату мира. А сам турнир сильно потерял в качестве, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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8 комментариев
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Про каких болельщиков речь идёт? Трибуны полные, болеют эмоционально. Лично я, тоже смотрю с огромным удовольствием. Про остальных не знаю.
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Не знаю, я вижу полные трибуны почти на всех играх
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На трибунах и в фан зонах аншлаги, у топовых сборных почти все лучшие свои игроки в НХЛ.
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Да все вы смотрите отдельные матчи чемпионата. Лицемеры.
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*что удаётся,то смотрю...а удаётся всё...но без интереса*)
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Ответ osm pro fom
Не знаю, я вижу полные трибуны почти на всех играх
Он про российских болельщиков, а это самая большая тв аудитория. И качество хоккея без одной топ сборной точно понизилось. Если вместо сб Польши/Великобритании была сб России, это пошло бы на пользу ЧМ.
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Ну это частное мнение , посредственного тренера и игрока, можно было бы и не постить ...
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Этот ещё норм за счёт нхловцев
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