Ткачак первым в истории забил 4 победных гола в первых 5 играх полуфиналов Кубка Стэнли

набрал 2 (1+1) очка в 1-м матче финальной серии Востока с «Рейнджерс» (3:0, 1-0).

Форвард «Флориды» стал первым в истории игроком, забросившим 4 победные шайбы в первых 5 играх полуфиналов Кубка Стэнли.

Американец превзошел по этому показателю Рика Миддлтона, Горди Дриллона и Билли Бушера, на счету которых по 3 победных гола.

В прошлом плей-офф Ткачак забросил 3 победные шайбы в 4 полуфинальных матчах с «Каролиной».

Всего в 12 играх текущего турнира нападающий набрал 16 (5+11) баллов.