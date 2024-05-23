Ткачак первым в истории забил 4 победных гола в первых 5 играх полуфиналов Кубка Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ рекорды Рик Миддлтон Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак набрал 2 (1+1) очка в 1-м матче финальной серии Востока с «Рейнджерс» (3:0, 1-0).

Форвард «Флориды» стал первым в истории НХЛ игроком, забросившим 4 победные шайбы в первых 5 играх полуфиналов Кубка Стэнли.

Американец превзошел по этому показателю Рика Миддлтона, Горди Дриллона и Билли Бушера, на счету которых по 3 победных гола.

В прошлом плей-офф Ткачак забросил 3 победные шайбы в 4 полуфинальных матчах с «Каролиной».

Всего в 12 играх текущего турнира нападающий набрал 16 (5+11) баллов.

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2 комментария
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Формулировка "первые полуфинальные матчи", подразумевает, что Ткачак участвовал в 5ти полуфинальных сериях, и в первых матча этих серий умудрился забить 4 победный шайбы! То что написано в новости про 3 победный шайбы Ткачака в матчах прошлогоднего полуфинала, означает, что новость про победные шайбы в полуфиналах вообще. Автор новости - определись)))
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Ответ Владимир Михейкин
Формулировка "первые полуфинальные матчи", подразумевает, что Ткачак участвовал в 5ти полуфинальных сериях, и в первых матча этих серий умудрился забить 4 победный шайбы! То что написано в новости про 3 победный шайбы Ткачака в матчах прошлогоднего полуфинала, означает, что новость про победные шайбы в полуфиналах вообще. Автор новости - определись)))
Я так понял, что учитываются только первые пять игр полуфинала Кубка, без учета теоретических 6 и 7, и Ткачак первым в истории забил в них пять победных за все время своего участия в полуфиналах Кубка. Но это не точно, время всё-таки восемь утра, слишком серьезные задачи для мозга))
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