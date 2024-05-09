«Флорида» и «Бостон» получили 136 минут штрафа в 3-м периоде, Куликов, Ткачак, Маршанд, Пастрняк и еще 8 игроков были удалены до конца матча

Теги драки Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Куликов Брэд Маршанд Патрик Марун Сэм Райнхарт Давид Пастрняк Ник Казинс Мэттью Ткачак Чарли Макэвой Нико Миккола Трент Фредерик Ээту Луостаринен Джастин Брэзо Хоккей

12 игроков были удалены до конца игры плей-офф НХЛ.

По ходу третьего периода матча между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии) состоялось несколько стычек.

В результате 12 игроков получили дисциплинарные штрафы и были удалены до конца игры.

В составе «Флориды» матч не доиграли Дмитрий Куликов, Мэттью Ткачак, Ник КазинсЭэту Луостаринен, Нико Миккола и Сэм Райнхарт.

У «Бостона» были удалены Патрик Марун, Джастин Брэзо, Трент Фредерик, Брэд Маршанд, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк. 

В третьем периоде игроки команд получили 136 штрафных минут.

В сумме за матч команды набрали 148 минут штрафа. 77 штрафных минут получили игроки «Бостона», 71 – хоккеисты «Флориды».

Ткачак подрался с Пастрняком в матче «Флориды» с «Бостоном»

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3 комментария
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Правильно) готовятся ко встрече с Рэмпе))))
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Норм прогрев серии :)))
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У Флориды вечно так, то с Тампой бои, то с Бостоном. Похоже нехило им так голову припекает в Майами.
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