«Флорида» и «Бостон» получили 136 минут штрафа в 3-м периоде, Куликов, Ткачак, Маршанд, Пастрняк и еще 8 игроков были удалены до конца матча

12 игроков были удалены до конца игры плей-офф НХЛ.

По ходу третьего периода матча между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии) состоялось несколько стычек.

В результате 12 игроков получили дисциплинарные штрафы и были удалены до конца игры.

В составе «Флориды» матч не доиграли , , , , Нико Миккола и Сэм Райнхарт.

У «Бостона» были удалены , Джастин Брэзо, Трент Фредерик, Брэд Маршанд, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.

В третьем периоде игроки команд получили 136 штрафных минут.

В сумме за матч команды набрали 148 минут штрафа. 77 штрафных минут получили игроки «Бостона», 71 – хоккеисты «Флориды».

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