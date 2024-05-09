«Флорида» и «Бостон» получили 136 минут штрафа в 3-м периоде, Куликов, Ткачак, Маршанд, Пастрняк и еще 8 игроков были удалены до конца матча
12 игроков были удалены до конца игры плей-офф НХЛ.
По ходу третьего периода матча между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии) состоялось несколько стычек.
В результате 12 игроков получили дисциплинарные штрафы и были удалены до конца игры.
В составе «Флориды» матч не доиграли Дмитрий Куликов, Мэттью Ткачак, Ник Казинс, Ээту Луостаринен, Нико Миккола и Сэм Райнхарт.
У «Бостона» были удалены Патрик Марун, Джастин Брэзо, Трент Фредерик, Брэд Маршанд, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк.
В третьем периоде игроки команд получили 136 штрафных минут.
В сумме за матч команды набрали 148 минут штрафа. 77 штрафных минут получили игроки «Бостона», 71 – хоккеисты «Флориды».