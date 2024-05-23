Токкет выиграл приз лучшему тренеру сезона НХЛ. Брюнетт – 2-й, Боунесс – 3-й

Рик Токкет из «Ванкувера» признан лучшим тренером минувшего сезона НХЛ.

60-летний канадец получил «Джек Адамс Эворд» за победу «Кэнакс» в Тихоокеанском дивизионе по итогам регулярного чемпионата. Токкет проводит первый полноценный сезон в качестве тренера «Ванкувера».

Победителя определяли члены Ассоциации телевещателей. Голосование проходило до старта плей-офф.

В число финалистов также вошли («Нэшвилл») и Рик Боунесс (« »).

По итогам опроса получил 483 очка (82 первых мест, 23 – вторых и 4 – третьих).

В топ-5 также вошли:

2. Эндрю Брюнетт (« ») – 145 (8-28-21)

3. («Виннипег») – 75 (5-11-17)

4. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») – 66 (5-10-11)

5. Крис Кноблаух («Эдмонтон») – 64 (3-12-13)