Токкет выиграл приз лучшему тренеру сезона НХЛ. Брюнетт – 2-й, Боунесс – 3-й
Рик Токкет из «Ванкувера» признан лучшим тренером минувшего сезона НХЛ.
60-летний канадец получил «Джек Адамс Эворд» за победу «Кэнакс» в Тихоокеанском дивизионе по итогам регулярного чемпионата. Токкет проводит первый полноценный сезон в качестве тренера «Ванкувера».
Победителя определяли члены Ассоциации телевещателей. Голосование проходило до старта плей-офф.
В число финалистов также вошли Эндрю Брюнетт («Нэшвилл») и Рик Боунесс («Виннипег»).
По итогам опроса Токкет получил 483 очка (82 первых мест, 23 – вторых и 4 – третьих).
В топ-5 также вошли:
2. Эндрю Брюнетт («Нэшвилл») – 145 (8-28-21)
3. Рик Боунесс («Виннипег») – 75 (5-11-17)
4. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») – 66 (5-10-11)
5. Крис Кноблаух («Эдмонтон») – 64 (3-12-13)
Гений в одиночку вывел Вашингтон в плей-офф, а его даже в пятерке нет.