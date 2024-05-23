Токкет выиграл приз лучшему тренеру сезона НХЛ. Брюнетт – 2-й, Боунесс – 3-й

Теги рейтинги Нэшвилл Ванкувер Эндрю Брюнетт НХЛ Рик Токкет Виннипег Рик Боунесс Хоккей

Рик Токкет из «Ванкувера» признан лучшим тренером минувшего сезона НХЛ.

60-летний канадец получил «Джек Адамс Эворд» за победу «Кэнакс» в Тихоокеанском дивизионе по итогам регулярного чемпионата. Токкет проводит первый полноценный сезон в качестве тренера «Ванкувера».

Победителя определяли члены Ассоциации телевещателей. Голосование проходило до старта плей-офф.

В число финалистов также вошли Эндрю Брюнетт («Нэшвилл») и Рик Боунесс («Виннипег»).

По итогам опроса Токкет получил 483 очка (82 первых мест, 23 – вторых и 4 – третьих).

В топ-5 также вошли:

2. Эндрю Брюнетт («Нэшвилл») – 145 (8-28-21)

3. Рик Боунесс («Виннипег») – 75 (5-11-17)

4. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») – 66 (5-10-11)

5. Крис Кноблаух («Эдмонтон») – 64 (3-12-13)

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ antonio1589
Где Крайбери? Гений в одиночку вывел Вашингтон в плей-офф, а его даже в пятерке нет.
Почему у вас всегда все в одиночку вытаскивают?! Ничушкин в одиночку тащил Колорадо, Кучеров в одиночку тащил Тампу, Бобровский в одиночку тащит Флориду. Что за гиперполяризация отдельных личностей? Явно переоцениваете их вклад. Хоккей - командная игра.
+6
0
+6
Где Крайбери?
Гений в одиночку вывел Вашингтон в плей-офф, а его даже в пятерке нет.
+5
-3
+2
Ответ Диандерталец
Почему у вас всегда все в одиночку вытаскивают?! Ничушкин в одиночку тащил Колорадо, Кучеров в одиночку тащил Тампу, Бобровский в одиночку тащит Флориду. Что за гиперполяризация отдельных личностей? Явно переоцениваете их вклад. Хоккей - командная игра.
Ровно 30 лет исполнилось этому явлению. Начиналось всё с "Буре тащит Ванкувер в одного"
+1
0
+1
И по результату и по игре заслужил. Но а в номинации "прорыв года" наш приз отправляется Брюнету)
+1
-1
0
Ожидаемо и заслуженно!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий