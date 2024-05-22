Набоков о драфте НХЛ: «Звонили 10-12 команд. Банальные вопросы задают: кем родители работают, как готовишься к сезону. НХЛ – это мечта, буду рад любой команде»

Илья Набоков рассказал про общение со скаутами НХЛ.

21-летний голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.

– С НХЛ были какие-то контакты у тебя с агентами или со скаутами?

– Да, сейчас разговариваем с командами, у меня последний год драфта.

– С какими командами разговаривал?

– Много команд звонило, где-то 10-12. Там какие-то банальные вопросы спрашивают: кем родители работают, как готовишься к сезону, какие сильные и слабые стороны.

– В какой команде хотел бы играть?

– Рад был бы попасть в любую команду. Главное, в НХЛ – это же мечта, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.