Набоков о драфте НХЛ: «Звонили 10-12 команд. Банальные вопросы задают: кем родители работают, как готовишься к сезону. НХЛ – это мечта, буду рад любой команде»

Теги Металлург Мг НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков рассказал про общение со скаутами НХЛ.

21-летний голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.

– С НХЛ были какие-то контакты у тебя с агентами или со скаутами?

– Да, сейчас разговариваем с командами, у меня последний год драфта.

– С какими командами разговаривал?

– Много команд звонило, где-то 10-12. Там какие-то банальные вопросы спрашивают: кем родители работают, как готовишься к сезону, какие сильные и слабые стороны.

– В какой команде хотел бы играть?

– Рад был бы попасть в любую команду. Главное, в НХЛ – это же мечта, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

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8 комментариев
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Ответ ТимТалер
Комментарий скрыт
С мозгами действительно хорошо поработали. Но есть нюанс…
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Очень интересно, когда его выберут. Если не ошибаюсь, выше Аскарова в последние годы вратарей в принципе не выбирали, а тут готовый топ, но 21 год уже и приедет только через год минимум. Довольно уникальный случай.
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И следующим летом не задумываясь газуй за океан!
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Ну здесь явно напрашивается вариант с Эдмонтоном
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Ответ Serge Vendino
Очень интересно, когда его выберут. Если не ошибаюсь, выше Аскарова в последние годы вратарей в принципе не выбирали, а тут готовый топ, но 21 год уже и приедет только через год минимум. Довольно уникальный случай.
как раз в 18 лет у вратарей мало что понятно
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Ответ адекватное мнение
надо ехать в Баффало/Аризону/Чикаго/Сан Хосе и с нуля подниматься вместе с командой. Тем ценнее успех будет, чем сразу в контендер и нашакалить чашку
а если драфтанет Эдмонтон, а так кто выберет , туда и поедет
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