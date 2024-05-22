Генменеджер «Торонто» о назначении Беруби: «Было важно, чтобы человек вызывал уважение к себе. Это качество либо есть, либо нет. У Крэйга – есть»

Генменеджер «Торонто» высказался о назначении Крэйга Беруби главным тренером.

58-летний специалист был одним из девяти кандидатов на должность, освободившуюся после отставки Шелдона Кифа.

«Для меня было важно, чтобы человек мог вызвать уважение к себе. Это качество либо есть, либо нет. У Крэйга оно есть.

Если разговаривать с людьми, тесно связанными с игрой, то они выделяют его способности к обучению. Как сказал один мой бывший партнер: «Он просто великолепен». Он досконально знает тактику и все те области игры, которые я считаю важными.

Характер тоже имел значение. Что возвращало меня к кандидатуре Крэйга, так это его лидерские качества и умение выстраивать команду при наличии концепции. Еще один важный аспект – его умение общаться с игроками и призывать их к ответственности.

Это звучит как клише, но речь идет о команде. Не об одном, двух, трех, четырех, пяти игроках. Нам важен вклад каждого игрока», – сказал Брэд Треливинг.