Беруби о «Торонто» и жесткой игре: «Я не имею в виду драки и раскидывание соперников по бортам. Но единоборства нужно выигрывать, это мой приоритет»

Крэйг Беруби рассказал о приоритетах в своей работе с «Торонто».

«Общение – это очень важно. Считаю, что одна из моих сильных сторон в том, что я отлично общаюсь с игроками. Никаких недомолвок. Я говорю им, когда они играют хорошо. Я говорю им, когда они играют плохо. Я говорю им, что нужно улучшить.

Мы хотим бороться за победу в каждой игре. Для меня на первом месте команда. В ней важен каждый. У каждого игрока есть своя роль, и для меня это очень важный аспект.

Я считаю, что « » должен играть в атакующий и скоростной хоккей. Что касается жесткости, то я не имею в виду драки и раскидывание соперников по бортам. Игра изменилась, но нужно по-прежнему хорошо обращаться с шайбой и выигрывать единоборства. Это мои приоритеты.

Итак, мы должны атаковать, играть жестко и так быстро, как только возможно. Нам нужна структура во всех трех зонах», – сказал главный тренер «Лифс».