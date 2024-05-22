Беруби о «Торонто» и жесткой игре: «Я не имею в виду драки и раскидывание соперников по бортам. Но единоборства нужно выигрывать, это мой приоритет»

Теги драки Торонто НХЛ Крэйг Беруби Хоккей

Крэйг Беруби рассказал о приоритетах в своей работе с «Торонто».

«Общение – это очень важно. Считаю, что одна из моих сильных сторон в том, что я отлично общаюсь с игроками. Никаких недомолвок. Я говорю им, когда они играют хорошо. Я говорю им, когда они играют плохо. Я говорю им, что нужно улучшить. 

Мы хотим бороться за победу в каждой игре. Для меня на первом месте команда. В ней важен каждый. У каждого игрока есть своя роль, и для меня это очень важный аспект. 

Я считаю, что «Торонто» должен играть в атакующий и скоростной хоккей. Что касается жесткости, то я не имею в виду драки и раскидывание соперников по бортам. Игра изменилась, но нужно по-прежнему хорошо обращаться с шайбой и выигрывать единоборства. Это мои приоритеты.

Итак, мы должны атаковать, играть жестко и так быстро, как только возможно. Нам нужна структура во всех трех зонах», – сказал главный тренер «Лифс». 

 

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