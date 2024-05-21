Пол Биссоннетт: «Флорида» лучше на бумаге, у них преимущество в нижних звеньях. Лидеры «Рейнджерс» в атаке должны проявить себя. Серия дойдет до седьмой игры»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Пол Биссоннетт Хоккей

Пол Биссоннетт заявил, что «Флорида» сильнее «Рейнджерс» на бумаге.

Команды встретятся в финале Восточной конференции

«Думаю, что преимущество домашнего льда сыграет очень важную роль. 

Думаю, что серия пройдет всю дистанцию и дойдет до седьмой игры. «Флорида» лучше на бумаге. 

Но «Рейнджерс» выиграли прошлую серию, несмотря на то, что Фокс сыграл не на полную мощность.

Лидеры «Рейнджерс» в атаке должны проявить себя, что если посмотреть на нижние звенья, там преимущество у «Флориды». Если эти ребята не покажут себя, у них есть другие варианты.

Они как «Даллас» – у них по сути пять звеньев. Это будет дикая серия», – считает бывший игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

3 комментария
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"Рейнджерс" либо пройдут дальше, либо вылетят. Такой вот прогноз.
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На самом деле, крайне интересная серия,и мне как нейтральному болельщику, трудно выбрать сторону,хотя я изначально очень хотел бы,чтобы кубок оказался в копилке Сергея Бобровского. В общем,будем смотреть,и как замечательно,что есть эта возможность. Всем добра
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Очень интересно,но Флорида пройдет дальше
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