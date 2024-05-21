Пол Биссоннетт: «Флорида» лучше на бумаге, у них преимущество в нижних звеньях. Лидеры «Рейнджерс» в атаке должны проявить себя. Серия дойдет до седьмой игры»

Пол Биссоннетт заявил, что «Флорида» сильнее «Рейнджерс» на бумаге.

Команды встретятся в финале Восточной конференции

«Думаю, что преимущество домашнего льда сыграет очень важную роль.

Думаю, что серия пройдет всю дистанцию и дойдет до седьмой игры. « » лучше на бумаге.

Но « » выиграли прошлую серию, несмотря на то, что Фокс сыграл не на полную мощность.

Лидеры «Рейнджерс» в атаке должны проявить себя, что если посмотреть на нижние звенья, там преимущество у «Флориды». Если эти ребята не покажут себя, у них есть другие варианты.

Они как «Даллас» – у них по сути пять звеньев. Это будет дикая серия», – считает бывший игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт.