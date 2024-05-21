Финляндия проиграла 4 из 7 матчей на ЧМ-2024, против Швейцарии бросили 16 раз. Ялонен взял на турнир 4 игроков из НХЛ
Сборная Финляндии проиграла четыре игры в группе на ЧМ по хоккею.
Команда тренера Юкки Ялонена уступила сборной Швейцарии (1:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.
В этой игре финские хоккеисты нанесли 16 бросков в створ ворот, их соперник – 26.
Финляндия заняла четвертое место в группе A, набрав 10 очков при четырех поражениях в семи играх.
Помимо Швейцарии, команда также уступила Австрии (2:3), Канаде (3:5) и Чехии (0:1 Б).
Ялонен включил в состав команды на турнир лишь трех хоккеистов, игравших в НХЛ в этом сезоне – это защитник Олли Мяяття («Детройт»), а также нападающие Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Йессе Пулюярви и Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург»).
В четвертьфинале Финляндия сыграет против Швеции.