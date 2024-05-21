Финляндия проиграла 4 из 7 матчей на ЧМ-2024, против Швейцарии бросили 16 раз. Ялонен взял на турнир 4 игроков из НХЛ

Сборная Финляндии проиграла четыре игры в группе на ЧМ по хоккею.

Команда тренера уступила сборной Швейцарии (1:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.

В этой игре финские хоккеисты нанесли 16 бросков в створ ворот, их соперник – 26.

заняла четвертое место в группе A, набрав 10 очков при четырех поражениях в семи играх.

Помимо Швейцарии, команда также уступила Австрии (2:3), Канаде (3:5) и Чехии (0:1 Б).

Ялонен включил в состав команды на турнир лишь трех хоккеистов, игравших в в этом сезоне – это защитник («Детройт»), а также нападающие Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), и Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург»).

В четвертьфинале Финляндия сыграет против Швеции.