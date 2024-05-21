Финляндия проиграла 4 из 7 матчей на ЧМ-2024, против Швейцарии бросили 16 раз. Ялонен взял на турнир 4 игроков из НХЛ

Теги Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею Юкка Ялонен ЧМ по хоккею Микаэль Гранлунд Олли Мяяття Йессе Пулюярви Валттери Пуустинен Хоккей

Сборная Финляндии проиграла четыре игры в группе на ЧМ по хоккею.

Команда тренера Юкки Ялонена уступила сборной Швейцарии (1:3) в матче группового этапа ЧМ-2024.

В этой игре финские хоккеисты нанесли 16 бросков в створ ворот, их соперник – 26.

Финляндия заняла четвертое место в группе A, набрав 10 очков при четырех поражениях в семи играх.

Помимо Швейцарии, команда также уступила Австрии (2:3), Канаде (3:5) и Чехии (0:1 Б).

Ялонен включил в состав команды на турнир лишь трех хоккеистов, игравших в НХЛ в этом сезоне – это защитник Олли Мяяття («Детройт»), а также нападающие Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Йессе Пулюярви и Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург»).

В четвертьфинале Финляндия сыграет против Швеции.

3 комментария
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А Микаэль Гранлунд уже не игрок НХЛ?)))
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Ответ ARoman91
А Микаэль Гранлунд уже не игрок НХЛ?)))
Самого главного забыли)
+1
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Швейцария🇨🇭❤️
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