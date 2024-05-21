У Бедарда 0 очков и 8 минут штрафа в последних 4 матчах на ЧМ-2024. Форвард Канады сыграл минимальные 8:08 против Чехии

Теги Чикаго Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард не набрал очки в четвертом матче подряд на ЧМ по хоккею.

Сборная Канады обыграла команду Чехии (4:3 ОТ) в игре группового этапа ЧМ-2024.

18-летний нападающий канадской команды Коннор Бедард продлил до четырех матчей серию без набранных очков на турнире.

Также хоккеист удалился один раз на две минуты в каждом из этих четырех матчей.

В матчей против Чехии форвард провел на льду 8 минут и 8 секунд – это его минимальное игровое время на турнире. В прошлом матчей со Швейцарией он сыграл 10:14.

Бедард начал турнир с голов в трех матчах подряд. На данный момент на его счету 6 (5+1) очков в 7 матчах.

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4 комментария
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Менялся с тринадцатым Гюнтером по очереди, после того как удалился и чехи реализовали большинство, его больше не выпускали на лёд..
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Вообще бы лучше Козенса в первое звено к Таваресу, хоть одну ударную тройку бы соорудили, Хагель там без толку бегает.
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Ну это не -100 в Чикаго собирать))
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Дали некствану порезвиться с датчанами и бриттами, ну а с более серьёзными соперника и увы, на ЧМ с ним няньчиться не будут, это не нхл, где пылинки сдувают с него
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