Канада обыграла Чехию, упустив 3:1 в 3-м периоде и забив в меньшинстве в овертайме. Команда выиграла все 7 матчей на ЧМ-2024 и стала первой в группе

Сборная Канады выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ по хоккею.

Команда тренера Андре Туриньи обыграла сборную (4:3 ОТ) в игре группового этапа ЧМ-2024.

Канадская команда выиграла все семь матчей на групповом этапе, пять из которых в основное время, еще две – в овертайме.

Канадцы вели 3:1 по ходу третьего периода матча с Чехией, но упустили преимущество, пропустив две шайбы – на 57-й и 58-й минутах.

В овертайме чешская команда играла в большинстве, но пропустила в этом формате – отличился канадский форвард , оформивший дубль в этом матче.

заняла первое место в группе A, набрав 19 очков в 7 матчах.