Канада обыграла Чехию, упустив 3:1 в 3-м периоде и забив в меньшинстве в овертайме. Команда выиграла все 7 матчей на ЧМ-2024 и стала первой в группе

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Дилан Козенс Андре Туриньи Хоккей

Сборная Канады выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ по хоккею.

Команда тренера Андре Туриньи обыграла сборную Чехии (4:3 ОТ) в игре группового этапа ЧМ-2024.

Канадская команда выиграла все семь матчей на групповом этапе, пять из которых в основное время, еще две – в овертайме.

Канадцы вели 3:1 по ходу третьего периода матча с Чехией, но упустили преимущество, пропустив две шайбы – на 57-й и 58-й минутах.

В овертайме чешская команда играла в большинстве, но пропустила в этом формате – отличился канадский форвард Дилан Козенс, оформивший дубль в этом матче.

Канада заняла первое место в группе A, набрав 19 очков в 7 матчах.

5 комментариев
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Ответ Дмитрий Иванов
Канада как и в 2015 году, все матчи группового выиграла
Ну тогда она все 7 матчей в основное время выиграла
+3
0
+3
Ответ Saddam Huseyn
Ну тогда она все 7 матчей в основное время выиграла
Никому шансов не оставили тогда
В плей-офф пропустили только один гол ( от России)
+3
-1
+2
Веселый матч получился
+1
0
+1
Канада может 1.5 звена подвезти из нхл и один хрен золото забирают, а тут прям крепкая команда. И реальные топы и просто крепкие работяги, пороху нюхавшие и чашку поднимавшие.. ЧМ вообще не смотрю, Канаду пару раз одним глазом зацепил по периоду, вообще не напрягаются люди, в удовольствие играют.
+2
-1
+1
Канада как и в 2015 году, все матчи группового выиграла
+1
-1
0
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