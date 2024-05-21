Канада обыграла Чехию, упустив 3:1 в 3-м периоде и забив в меньшинстве в овертайме. Команда выиграла все 7 матчей на ЧМ-2024 и стала первой в группе
Сборная Канады выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ по хоккею.
Команда тренера Андре Туриньи обыграла сборную Чехии (4:3 ОТ) в игре группового этапа ЧМ-2024.
Канадская команда выиграла все семь матчей на групповом этапе, пять из которых в основное время, еще две – в овертайме.
Канадцы вели 3:1 по ходу третьего периода матча с Чехией, но упустили преимущество, пропустив две шайбы – на 57-й и 58-й минутах.
В овертайме чешская команда играла в большинстве, но пропустила в этом формате – отличился канадский форвард Дилан Козенс, оформивший дубль в этом матче.
Канада заняла первое место в группе A, набрав 19 очков в 7 матчах.
В плей-офф пропустили только один гол ( от России)