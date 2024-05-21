Андрей Назаров: «Казахстан и Россия – близкие страны, у нас большая дружба. Мы все переживали за казахстанскую сборную. Это большой успех, что они остались в элите ЧМ»

Андрей Назаров высказался о выступлении сборной Казахстана на ЧМ-2024.

«Конечно, чемпионат мира без сборной России расстраивает, но даже в такой ситуации есть повод для радости и позитива. Благодаря в том числе усилиям игроков из сборная , с которой я долгое время успешно работал, осталась в элите чемпионата мира.

Казахстан и Россия – близкие страны, у нас большая дружба и давнее уважение среди наших народов. Разумеется, мы все переживали за казахстанскую сборную.

Считаю, что это большой успех, что наши казахстанские друзья остались в элите чемпионатов мира, они это, безусловно, заслужили», – заявил бывший главный тренер сборной Казахстана Андрей Назаров.

Казахстан остался в элите ЧМ за счет побед над Польшей и Францией. У команды 5 поражений в 7 матчах на ЧМ-2024