Андрей Назаров: «Казахстан и Россия – близкие страны, у нас большая дружба. Мы все переживали за казахстанскую сборную. Это большой успех, что они остались в элите ЧМ»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров КХЛ ЧМ по хоккею Чемпионат.com Sports – Казахстан Хоккей

Андрей Назаров высказался о выступлении сборной Казахстана на ЧМ-2024.

«Конечно, чемпионат мира без сборной России расстраивает, но даже в такой ситуации есть повод для радости и позитива. Благодаря в том числе усилиям игроков из КХЛ сборная Казахстана, с которой я долгое время успешно работал, осталась в элите чемпионата мира.

Казахстан и Россия – близкие страны, у нас большая дружба и давнее уважение среди наших народов. Разумеется, мы все переживали за казахстанскую сборную.

Считаю, что это большой успех, что наши казахстанские друзья остались в элите чемпионатов мира, они это, безусловно, заслужили», – заявил бывший главный тренер сборной Казахстана Андрей Назаров.

Казахстан остался в элите ЧМ за счет побед над Польшей и Францией. У команды 5 поражений в 7 матчах на ЧМ-2024

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7 комментариев
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Лично я вообще не переживал за Казахстан ;)
Не надо говорить за всех.
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Опять какие-то мифические "мы". Я вообще не переживал за Казахстан, мне нет до них никакого дела.
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Мы надеялись что они выиграют ЧМ, у них были все шансы, ведь там нет нас
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За всех никогда не говори.
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Абсолютно безразлична эта команда, играют в унылый хоккей, ещё переживать за них. Правда Польша и Великобритания ещё хуже.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Лично я вообще не переживал за Казахстан ;) Не надо говорить за всех.
как ты мог ????!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Казахстану должно быть не приятно, что остаться в элитном дивизионе - это большой успех.
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