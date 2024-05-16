Агент Радулова о «Динамо»: «Находимся в процессе общения. Переговоры продолжаются»

Теги возможные переходы Александр Радулов КХЛ Юрий Николаев Динамо Чемпионат.com Хоккей

Агент Александра Радулова высказался о переговорах с «Динамо».

У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.

«Что касается московского «Динамо», то переговоры продолжаются. Мы находимся в процессе общения», – сказал представитель хоккеиста Юрий Николаев.

В нынешнем сезоне Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

4 комментария
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Ну не надо, пожалуйста, не надо
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Вот прибавиться головной боли у Кудашова , если Саня перейдёт в Динамо !
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Я бы тоже взял . Но надо договариваться на берегу обо всем . Чтобы он не доигрывать пришел в Динамо , а биться .
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Ответ Огюст
Вот прибавиться головной боли у Кудашова , если Саня перейдёт в Динамо !
вообще не понятно о чем думают
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