Агент Радулова о «Динамо»: «Находимся в процессе общения. Переговоры продолжаются»

Агент Александра Радулова высказался о переговорах с «Динамо».

У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.

«Что касается московского « », то переговоры продолжаются. Мы находимся в процессе общения», – сказал представитель хоккеиста .

В нынешнем сезоне набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.