Агент Радулова о «Динамо»: «Находимся в процессе общения. Переговоры продолжаются»
Агент Александра Радулова высказался о переговорах с «Динамо».
У нападающего ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.
«Что касается московского «Динамо», то переговоры продолжаются. Мы находимся в процессе общения», – сказал представитель хоккеиста Юрий Николаев.
В нынешнем сезоне Александр Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.