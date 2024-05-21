Каше намерен вернуться в НХЛ после сезона в Чехии. Форвард набрал 54 очка в 48 играх за «Литвинов», на ЧМ-2024 – 5 баллов в 6 матчах

Теги возможные переходы Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии ЧМ по хоккею Литвинов Ондржей Каше Хоккей

Ондржей Каше рассчитывает вернуться в НХЛ.

28-летний нападающий надеется вернуться в лигу после сезона в чемпионате Чехии.

«Конечно, по-прежнему думаю об этом [про НХЛ]. Не знаю, какая будет ситуация после чемпионата мира. Посмотрим с моим агентом», – сказал хоккеист.

В прошедшем сезоне Ондржей Каше выступал за «Литвинов» и набрал 54 (23+31) очка в 48 матчах регулярного чемпионата Чехии.

На ЧМ-2024 Каше играет за сборную Чехии и отметился 5 (2+3) баллами в 6 матчах группового этапа турнира.

В общей сложности хоккеист сыграл 258 матчей в НХЛ и отметился 124 (57+67) очками.

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