Джейк Эттинджер: «Танев – лучший оборонительный защитник, с которым я играл. Он хорошо вписался в систему «Далласа», его готовность блокировать броски ни на что не похожа»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Крис Танев Джейк Эттинджер Хоккей

Джейк Эттинджер положительно отозвался об игре Криса Танева.

Защитник «Далласа» лидирует в этом плей-офф НХЛ по количеству заблокированных бросков – на его счету их 56. Также его показатель полезности в Кубке Стэнли составляет «плюс 8».

«Он, возможно, лучший оборонительный защитник, с которым я когда-либо играл. Он действует очень солидно.

Он не самый быстрый, не самый сильный. Но очень умный. Его готовность пожертвовать своим телом и блокировать броски не похожа ни на что из того, что я видел раньше.

Думаю, что Танев очень хорошо вписался в нашу систему. Думаю, что это из-за его хоккейного IQ.

Крис понимает требования тренеров и выполняет их, а также хорошо коммуницирует с голкиперами, понимает, что нам нравится, а что – нет.

Он отлично вписался. Классный хоккеист», – сказал голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер.

3 комментария
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Сутер обидится.
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Другой Танев, который на фазельчемпе сейчас, тоже не стесняется броски блокировать и соперников в борт впечатывать..😁👍
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Ответ Сергей Орлов
Сутер обидится.
Сутеру поздно обижаться, а вот Линделл может конкурировать
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