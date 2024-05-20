Джейк Эттинджер: «Танев – лучший оборонительный защитник, с которым я играл. Он хорошо вписался в систему «Далласа», его готовность блокировать броски ни на что не похожа»
Джейк Эттинджер положительно отозвался об игре Криса Танева.
Защитник «Далласа» лидирует в этом плей-офф НХЛ по количеству заблокированных бросков – на его счету их 56. Также его показатель полезности в Кубке Стэнли составляет «плюс 8».
«Он, возможно, лучший оборонительный защитник, с которым я когда-либо играл. Он действует очень солидно.
Он не самый быстрый, не самый сильный. Но очень умный. Его готовность пожертвовать своим телом и блокировать броски не похожа ни на что из того, что я видел раньше.
Думаю, что Танев очень хорошо вписался в нашу систему. Думаю, что это из-за его хоккейного IQ.
Крис понимает требования тренеров и выполняет их, а также хорошо коммуницирует с голкиперами, понимает, что нам нравится, а что – нет.
Он отлично вписался. Классный хоккеист», – сказал голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер.