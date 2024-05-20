Джейк Эттинджер: «Танев – лучший оборонительный защитник, с которым я играл. Он хорошо вписался в систему «Далласа», его готовность блокировать броски ни на что не похожа»

Джейк Эттинджер положительно отозвался об игре Криса Танева.

Защитник «Далласа» лидирует в этом плей-офф по количеству заблокированных бросков – на его счету их 56. Также его показатель полезности в Кубке Стэнли составляет «плюс 8».

«Он, возможно, лучший оборонительный защитник, с которым я когда-либо играл. Он действует очень солидно.

Он не самый быстрый, не самый сильный. Но очень умный. Его готовность пожертвовать своим телом и блокировать броски не похожа ни на что из того, что я видел раньше.

Думаю, что Танев очень хорошо вписался в нашу систему. Думаю, что это из-за его хоккейного IQ.

Крис понимает требования тренеров и выполняет их, а также хорошо коммуницирует с голкиперами, понимает, что нам нравится, а что – нет.

Он отлично вписался. Классный хоккеист», – сказал голкипер « » .