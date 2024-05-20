Форвард системы СКА Романов: «Не побоюсь назвать Демидова гением в хоккее. На взрослом уровне он будет смотреться так же хорошо, а может даже и лучше»

Теги СКА Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Иван Демидов Хоккей

Владислав Романов назвал Ивана Демидова гением хоккея.

Нападающий «СКА-1946» выиграл вместе с командой Кубок Харламова и был признан самым ценным хоккеистом плей-офф МХЛ.

– Рассчитывали стать MVP плей-офф? По очкам Демидов находился выше.

– Нет, я удивился тому, что меня выбрали самым ценным игроком. Особо не следил за очками, но знал, что у Вани больше.

Думал, что ему и отдадут награду. Считаю, что он абсолютно заслуженно получил звание MVP всего сезона.

Не побоюсь назвать Демидова гением в хоккее. На взрослом уровне он будет смотреться так же хорошо, а может даже и лучше.

– Вы тоже были номинированы на звание MVP сезона. Хотели, чтобы эта награда ушла Демидову?

– Да, я действительно хотел, чтобы выиграл Ваня, и был за него счастлив.

Он выполнял огромную работу, набрал за 30 матчей регулярки 60 очков. Демидов полностью заслужил эту награду, – сказал Владислав Романов.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий