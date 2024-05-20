Форвард системы СКА Романов: «Не побоюсь назвать Демидова гением в хоккее. На взрослом уровне он будет смотреться так же хорошо, а может даже и лучше»

Владислав Романов назвал Ивана Демидова гением хоккея.

Нападающий «СКА-1946» выиграл вместе с командой Кубок Харламова и был признан самым ценным хоккеистом плей-офф МХЛ.

– Рассчитывали стать MVP плей-офф? По очкам Демидов находился выше.

– Нет, я удивился тому, что меня выбрали самым ценным игроком. Особо не следил за очками, но знал, что у Вани больше.

Думал, что ему и отдадут награду. Считаю, что он абсолютно заслуженно получил звание MVP всего сезона.

Не побоюсь назвать Демидова гением в хоккее. На взрослом уровне он будет смотреться так же хорошо, а может даже и лучше.

– Вы тоже были номинированы на звание MVP сезона. Хотели, чтобы эта награда ушла Демидову?

– Да, я действительно хотел, чтобы выиграл Ваня, и был за него счастлив.

Он выполнял огромную работу, набрал за 30 матчей регулярки 60 очков. Демидов полностью заслужил эту награду, – сказал Владислав Романов.