Агент Волкова: «Слышал о возможном обмене Александра в ЦСКА. Останется он в Минске или нет, зависит только от «Динамо»

Агент Александра Волкова сообщил, что слышал о возможном обмене игрока в ЦСКА.

Срок контракта нападающего с минским «Динамо» рассчитан до конца сезона-2024/25.

«У Волкова еще год контракта с «Динамо». Останется он в Минске или нет, это зависит только от клуба.

Я слышал о возможном обмене Александра в ЦСКА, но это разговор между московским клубом и «Динамо», – сказал агент Станислав Романов.

В регулярном чемпионате-2023/24 Александр Волков провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 42 (19+23) очка. В плей-офф в его активе 6 игр и 2 (1+1) балла.

СКА заинтересован в возвращении Волкова из минского «Динамо» (Артур Хайруллин)