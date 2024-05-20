Агент Волкова: «Слышал о возможном обмене Александра в ЦСКА. Останется он в Минске или нет, зависит только от «Динамо»

Теги ЦСКА возможные переходы Динамо Минск КХЛ Станислав Романов агент Александр Волков Матч ТВ Хоккей

Агент Александра Волкова сообщил, что слышал о возможном обмене игрока в ЦСКА.

Срок контракта нападающего с минским «Динамо» рассчитан до конца сезона-2024/25. 

«У Волкова еще год контракта с «Динамо». Останется он в Минске или нет, это зависит только от клуба.

Я слышал о возможном обмене Александра в ЦСКА, но это разговор между московским клубом и «Динамо», – сказал агент Станислав Романов. 

В регулярном чемпионате-2023/24 Александр Волков провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 42 (19+23) очка. В плей-офф в его активе 6 игр и 2 (1+1) балла.

СКА заинтересован в возвращении Волкова из минского «Динамо» (Артур Хайруллин)

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