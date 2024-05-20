Агент Ортеги: «Он станет игроком «Адмирала», думаю. Тренерский штаб его просмотрел, обсуждали уже, с кем видят его в звене»

Агент Остина Ортеги высказался о возможном переходе форварда в «Адмирал».

Последние три года американский нападающий выступал за « ». В сезоне-2023/24 он провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 35 (21+14) очков. В плей-офф на его счету 3 передачи в 5 играх.

– Все идет к тому, что мы должны договориться и, думаю, что Ортега станет игроком «Адмирала».

– Что предоставляет собой Ортега как хоккеист?

– Нападающий с хорошим броском, голевым чутьем. Его статистика говорит сама за себя.

Тренерский штаб «Адмирала» полностью его просмотрел. Там считают, что он должен влиться в состав, который сейчас набирают. Обсуждали уже, с кем видят его в одном звене.

Надеюсь, болельщики « » будут довольны приобретением такого игрока, – сказал агент .