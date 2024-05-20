Терявяйнен о будущем: «Я очень хорошо провел время в «Каролине». Надеюсь, я смогу остаться»

Теуво Терявяйнен высказался о своем будущем в «Каролине».

Клуб вылетел из плей-офф-2024, проиграв «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

Терявяйнен играет за «Каролину» с 2016 года. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

«Я очень хорошо провел здесь время. Эти люди и эта команда были потрясающими.

Все хорошо, так что, надеюсь, я смогу остаться. Никогда не знаешь. Для меня это новая ситуация», – сказал нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен.