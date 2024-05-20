Ахо о вылете «Каролины»: «Болезненное поражение. Это был наш лучший шанс. Думал, что это та команда, которая сможет преодолеть барьер и пройти весь путь до конца»

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Себастьян Ахо Хоккей

Себастьян Ахо высказался о вылете «Каролины» из плей-офф.

Клуб проиграл «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

«На мой взгляд, это определенно был наш лучший шанс. Я действительно думал, что у нас есть команда... Это было очень захватывающее время, мы чувствовали, что у нас действительно есть шанс.

Я действительно до самого конца думал, что это та команда, которая сможет преодолеть этот барьер и пройти весь путь до конца...

Это, конечно, болезненное поражение», – сказал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо.

«Каролина» вылетела во 2-м раунде плей-офф НХЛ в 3-й раз за 4 сезона

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий