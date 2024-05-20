Ахо о вылете «Каролины»: «Болезненное поражение. Это был наш лучший шанс. Думал, что это та команда, которая сможет преодолеть барьер и пройти весь путь до конца»

Себастьян Ахо высказался о вылете «Каролины» из плей-офф.

Клуб проиграл «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

«На мой взгляд, это определенно был наш лучший шанс. Я действительно думал, что у нас есть команда... Это было очень захватывающее время, мы чувствовали, что у нас действительно есть шанс.

Я действительно до самого конца думал, что это та команда, которая сможет преодолеть этот барьер и пройти весь путь до конца...

Это, конечно, болезненное поражение», – сказал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо.

«Каролина» вылетела во 2-м раунде плей-офф НХЛ в 3-й раз за 4 сезона