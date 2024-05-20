Гендиректор «Лады» о Разине: «Рад триумфу нашего воспитанника. Рассматриваем вопрос, чтобы поднять под своды арены в Тольятти его свитер»

Гендиректор «Лады» поделился мнением об Андрее Разине.

– После своей недавней победы в Кубке Гагарина во главе « » уроженец Тольятти Андрей Разин рассказывал, как когда-то вел переговоры с родным клубом, но руководители без объяснения причин их свернули. Это не при вас происходило?

– Нет-нет, это было без меня. Я за Андреем следил, насколько это позволяло время. И очень хорошо помню его становление как тренера. Еще не в и даже не в ВХЛ, а когда он детей тренировал.

Потом был триумф в Ижевске и знаменитая драка в Твери со срыванием рубашек. Ну и далее дебют в КХЛ с «Автомобилистом» и последующие успехи с «Северсталью».

Нужно сказать, что Разин всегда был думающим и созидающим игроком. И команды создает такие же. Но если у него когда и были переговоры с «Ладой», то без меня. Это точно.

Могу только сказать, что я рад триумфу нашего воспитанника. Он вписал свое имя в историю. Сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы поднять под своды арены в Тольятти его свитер. Для нас это очень почетно. И я думаю, мы это сделаем.

– Даже с учетом того, что он не стал звездой в «Ладе»? Да, играл в чемпионский сезон-1993/94, но немного, а лучшие годы карьеры провел в «Металлурге».

– Дело в том, что у нас по положению организации воспитанники «Лады» (а Разин наш воспитанник), которые что-то привнесли в хоккей и прославили клуб, достойны того, чтобы подняли их свитер.

Будет там и – плоть от плоти наш воспитанник, олимпийский чемпион. Будет и ряд других ребят. Список большой, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.