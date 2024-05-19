Кирилл Марченко поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

– Вы с хорошо знакомы? У вас же с ним один агент – Дэн Мильштейн.

– Не сказал бы, что прямо хорошо. Познакомились в этом сезоне, пообщались после игры. Встреча была недолгой – он подсказал пару вещей, пожелали друг другу удачи и разошлись.

Хороший добрый парень. Каждый матч против такого хоккеиста и каждое общение с ним, даже минимальное, – опыт, и его надо ценить.

– А что именно подсказал?

– Это я не могу публично рассказать, – сказал нападающий « » .