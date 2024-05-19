Марченко о Кучерове: «Хороший добрый парень. Каждый матч против такого хоккеиста, каждое общение с ним, даже минимальное, – опыт, и его надо ценить»

Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Никита Кучеров Кирилл Марченко Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Марченко поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

– Вы с Никитой хорошо знакомы? У вас же с ним один агент – Дэн Мильштейн.

– Не сказал бы, что прямо хорошо. Познакомились в этом сезоне, пообщались после игры. Встреча была недолгой – он подсказал пару вещей, пожелали друг другу удачи и разошлись.

Хороший добрый парень. Каждый матч против такого хоккеиста и каждое общение с ним, даже минимальное, – опыт, и его надо ценить.

– А что именно подсказал?

– Это я не могу публично рассказать, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

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