Марченко о Кучерове: «Хороший добрый парень. Каждый матч против такого хоккеиста, каждое общение с ним, даже минимальное, – опыт, и его надо ценить»
Кирилл Марченко поделился мнением о форварде Никите Кучерове.
– Вы с Никитой хорошо знакомы? У вас же с ним один агент – Дэн Мильштейн.
– Не сказал бы, что прямо хорошо. Познакомились в этом сезоне, пообщались после игры. Встреча была недолгой – он подсказал пару вещей, пожелали друг другу удачи и разошлись.
Хороший добрый парень. Каждый матч против такого хоккеиста и каждое общение с ним, даже минимальное, – опыт, и его надо ценить.
– А что именно подсказал?
– Это я не могу публично рассказать, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.