Друэн хочет остаться в «Колорадо»: «Чертовски классная команда, много хороших игроков. Мне и моей семье понравилось здесь»

Джонатан Друэн выразил желание подписать новый контракт с «Колорадо».

Перед началом этого сезона 29-летний нападающий подписал с клубом однолетний договор с зарплатой 825 тысяч долларов.

За 79 матчей регулярного чемпионата Друэн набрал 56 (19+37) очков при полезности «плюс 13». В плей-офф у него 3 очка в 3 играх.

«Это был хороший год для меня. Я сделал несколько шагов вперед в игре, в том, как я хочу играть.

Это заслуга многих людей здесь – от тренерского штаба до партнеров. Здесь чертовски классная команда, много хороших игроков.

Я бы с удовольствием вернулся сюда и подписал контракт. Мне и моей семье понравилось здесь», – сказал форвард «Колорадо» Джонатан Друэн.

У «Эвеланш» будет около 15,9 млн долларов под потолком зарплат в это межсезонье. При этом только 6 нападающих имеют контракт на следующий сезон.